МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале

В МВД Дагестана опровергли сообщения о том, что в церкви в Махачкале якобы находятся заложники.

«Информация о том, что в церкви находятся заложники, недействительна», — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Как рассказали Интерфаксу, в здании находятся люди, которые укрылись от боевиков.

«Снаружи церкви идут бои», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте поступают в медицинские учреждения Дагестана.