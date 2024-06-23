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МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале

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В МВД Дагестана опровергли сообщения о том, что в церкви в Махачкале якобы находятся заложники.
МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале
  • РИА Новости

«Информация о том, что в церкви находятся заложники, недействительна», — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Как рассказали Интерфаксу, в здании находятся люди, которые укрылись от боевиков.

«Снаружи церкви идут бои», — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте поступают в медицинские учреждения Дагестана.

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