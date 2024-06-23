МВД Дагестана опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале
- РИА Новости
«Информация о том, что в церкви находятся заложники, недействительна», — сказала РИА Новости руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.
Как рассказали Интерфаксу, в здании находятся люди, которые укрылись от боевиков.
«Снаружи церкви идут бои», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что пострадавшие в результате нападений боевиков в Махачкале и Дербенте поступают в медицинские учреждения Дагестана.