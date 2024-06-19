В Челябинской области рассказали о новых проектах регионального отделения «Движения Первых»

Председатель челябинского отделения «Движения Первых» Светлана Буравова представила губернатору Алексею Текслеру новые проекты организации.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Буравова озвучила новые проекты, которые поддержал губернатор. В частности, открытие молодёжной телепередачи, где корреспондентами и ведущими будут дети и молодёжь при участии наставников», — отмечается в сообщении.

Также в регионе состоится первый региональный форум школьных и студенческих спортклубов. Любительские чемпионаты по футболу и волейболу планируется перевести на регулярную основу.

Ранее сообщалось, что объявлены хедлайнеры Дня молодёжи в Нижегородской области.