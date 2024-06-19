В Челябинской области рассказали о новых проектах регионального отделения «Движения Первых»
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.
«Буравова озвучила новые проекты, которые поддержал губернатор. В частности, открытие молодёжной телепередачи, где корреспондентами и ведущими будут дети и молодёжь при участии наставников», — отмечается в сообщении.
Также в регионе состоится первый региональный форум школьных и студенческих спортклубов. Любительские чемпионаты по футболу и волейболу планируется перевести на регулярную основу.
Ранее сообщалось, что объявлены хедлайнеры Дня молодёжи в Нижегородской области.