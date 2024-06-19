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В Челябинской области рассказали о новых проектах регионального отделения «Движения Первых»

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Председатель челябинского отделения «Движения Первых» Светлана Буравова представила губернатору Алексею Текслеру новые проекты организации.
В Челябинской области рассказали о новых проектах регионального отделения «Движения Первых»
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

«Буравова озвучила новые проекты, которые поддержал губернатор. В частности, открытие молодёжной телепередачи, где корреспондентами и ведущими будут дети и молодёжь при участии наставников», — отмечается в сообщении.

Также в регионе состоится первый региональный форум школьных и студенческих спортклубов. Любительские чемпионаты по футболу и волейболу планируется перевести на регулярную основу.

Ранее сообщалось, что объявлены хедлайнеры Дня молодёжи в Нижегородской области.

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