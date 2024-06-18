Объявлены хедлайнеры Дня молодёжи в Нижегородской области

В Нижегородской области объявили хедлайнеров Дня молодёжи на мероприятиях в Выксе, Княгинине, Чкаловске и в столице региона.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу губернатора и регионального правительства.

В городе Княгинине выступит группа «Братья Грим», в Выксе пройдёт концерт группы «Марсель» и Максима Круженкова, в Чкаловске на сцену выйдет Найк Борзов.

В Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского выступит группа «Иванушки International».

Ранее сообщалось, что на выпускном в Екатеринбурге выступят RASA, DS Crew и DJ Leonid Rudenko.