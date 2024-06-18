Роспотребнадзор обзвонил 911 человек и выявил 17 случаев с симптомами ботулизма

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит расследование по фактам регистрации случаев ботулизма.

Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

Как сказано в заявлении, Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование по фактам регистрации случаев заболевания ботулизмом среди покупателей, которые употребляли в пищу салат лобио и салат с тунцом, фасолью и яблоком.

Специалисты обзвонили 911 человек и выявили 17 с симптомами разной степени тяжести.

Ранее в СК России сообщили, что фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение.