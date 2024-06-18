Фигурантам дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение

Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявлено обвинение.

Об этом сообщили в СК России.

«Генеральному директору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК России», — говорится в материале.

Следственный комитет ранее заявил, что все массовые отравления в России вызваны продукцией одного производителя.

В Роспотребнадзоре сообщили, что вызвавшая ботулизм продукция производилась на предприятии, расположенном в промышленной зоне рядом со свалкой.