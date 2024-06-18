В ХМАО обсудили ситуацию с паводками
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.
«По поручению врио губернатора Руслана Кухарука в целях сохранности имущества граждан силами сотрудников управления МВД по Югре проводится патрулирование подтопленных территорий», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Кухарук поручил оперативно решить вопрос подъёма электростанции над уровнем воды в посёлке Саранпауль Берёзовского района.
Ранее сообщалось, что службы Приморья приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком.