В ХМАО обсудили ситуацию с паводками

Врио главы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук обсудил ситуацию с паводками с главами муниципалитетов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«По поручению врио губернатора Руслана Кухарука в целях сохранности имущества граждан силами сотрудников управления МВД по Югре проводится патрулирование подтопленных территорий», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Кухарук поручил оперативно решить вопрос подъёма электростанции над уровнем воды в посёлке Саранпауль Берёзовского района.

Ранее сообщалось, что службы Приморья приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком.