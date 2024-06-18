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В ХМАО обсудили ситуацию с паводками

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Врио главы Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук обсудил ситуацию с паводками с главами муниципалитетов на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.
В ХМАО обсудили ситуацию с паводками
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального правительства.

«По поручению врио губернатора Руслана Кухарука в целях сохранности имущества граждан силами сотрудников управления МВД по Югре проводится патрулирование подтопленных территорий», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Кухарук поручил оперативно решить вопрос подъёма электростанции над уровнем воды в посёлке Саранпауль Берёзовского района.

Ранее сообщалось, что службы Приморья приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком.

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