Службы Приморья приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал распоряжения на случай ухудшения паводковой обстановки в регионе. Они касаются укрепления дорог и перевозки людей в условиях ЧС.

Об этом он заявил на совещании с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, сообщает ИА PrimaMedia.

Кожемяко отметил, что сложная паводковая ситуация сложилась в Красноармейском и Пожарском муниципальных округах, в Дальнереченском районе и Дальнереченске.

Главам муниципальных образований поручено принять все необходимые меры, чтобы организовать перевозку людей.

Кроме того, спасательные службы и техника находятся в режиме повышенной готовности и оперативно будут направлены для оказания помощи населению, добавил губернатор.

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