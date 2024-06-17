RT в Telegram
Подпишись

Службы Приморья приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком

Короткая ссылка
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко дал распоряжения на случай ухудшения паводковой обстановки в регионе. Они касаются укрепления дорог и перевозки людей в условиях ЧС.
Службы Приморья приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком
  • РИА Новости

Об этом он заявил на совещании с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, сообщает ИА PrimaMedia.

Кожемяко отметил, что сложная паводковая ситуация сложилась в Красноармейском и Пожарском муниципальных округах, в Дальнереченском районе и Дальнереченске.

Главам муниципальных образований поручено принять все необходимые меры, чтобы организовать перевозку людей.

Кроме того, спасательные службы и техника находятся в режиме повышенной готовности и оперативно будут направлены для оказания помощи населению, добавил губернатор.

Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что в Курганской области создадут новую структуру на случай природных катаклизмов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить