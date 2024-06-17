Службы Приморья приведены в режим повышенной готовности в связи с паводком
- РИА Новости
Об этом он заявил на совещании с руководителями органов исполнительной власти и главами муниципалитетов, сообщает ИА PrimaMedia.
Кожемяко отметил, что сложная паводковая ситуация сложилась в Красноармейском и Пожарском муниципальных округах, в Дальнереченском районе и Дальнереченске.
Главам муниципальных образований поручено принять все необходимые меры, чтобы организовать перевозку людей.
Кроме того, спасательные службы и техника находятся в режиме повышенной готовности и оперативно будут направлены для оказания помощи населению, добавил губернатор.
Ранее полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что в Курганской области создадут новую структуру на случай природных катаклизмов.