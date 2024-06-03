В Курганской области создадут новую структуру на случай природных катаклизмов
«Курганские органы исполнительной власти сделали максимум в сложившейся ситуации, несмотря на непредсказуемость паводка», — отметил он в интервью URA.RU.
При этом, по его словам, в регионе будет создана новая структура для реагирования в условиях природных катаклизмов.
«Этот орган объединит все уровни власти, силовые структуры и специалистов для координации действий во время паводков и природных пожаров», — отметил Якушев.
Ранее Владимир Якушев призвал власти Ханты-Мансийского автономного округа своевременно информировать население о паводках.