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В Курганской области создадут новую структуру на случай природных катаклизмов

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев отметил заслуги властей Кургана, которые смогли предотвратить подтопление левобережной части города. При этом, по его словам, в регионе нужно менять методы работы в режиме ЧС.

«Курганские органы исполнительной власти сделали максимум в сложившейся ситуации, несмотря на непредсказуемость паводка», — отметил он в интервью URA.RU.

При этом, по его словам, в регионе будет создана новая структура для реагирования в условиях природных катаклизмов.

«Этот орган объединит все уровни власти, силовые структуры и специалистов для координации действий во время паводков и природных пожаров», — отметил Якушев.

Ранее Владимир Якушев призвал власти Ханты-Мансийского автономного округа своевременно информировать население о паводках.

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