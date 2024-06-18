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Кемеровская школьница помогла полицейским вернуть домой маленькую девочку

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В Новокузнецке школьница помогла полицейским вернуть домой маленькую девочку, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.
Кемеровская школьница помогла полицейским вернуть домой маленькую девочку
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

Сотрудникам ДПС во время дежурства рассказали, что во дворе одного из домов находится ребёнок без сопровождения. В силу возраста девочка не смогла назвать своё имя или адрес.

Полицейские больше часа объезжали частный сектор и дворы многоквартирных домов, чтобы найти родителей ребёнка. Они пообщались с группой подростков, одна из них утверждала, что видела девочку с отцом в одном из дворов на улице Пархоменко.

«Как только они оказались возле нужного подъезда, к патрульному автомобилю подбежал мужчина. Он оказался отцом потерявшейся девочки. Местный житель пояснил, что пришёл с рабочей смены и лёг спать, забыв закрыть дверь, а его дочь вышла на самостоятельную прогулку», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тюмени наградили четверых школьников за помощь в тушении пожара.

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