В Тюмени наградили четверых школьников за помощь в тушении пожара
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
«Сообщение о пожаре в надворной постройке на улице Жданова в Тюмени поступило 4 июня. Огонь быстро перекинулся с деревянных строений на жилые дома. Четверо мальчишек стали очевидцами ЧП и остаться в стороне не могли», — заявили в ведомстве.
Школьники помогали выносить вещи, а также оказывали помощь пожарным.
Мальчикам вручили памятные подарки, а также для них провели экскурсию по пожарной части.
Ранее сообщалось, что отличившимся жителям Ямала вручили награды.