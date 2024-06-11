В Тюмени наградили четверых школьников за помощь в тушении пожара

В Тюмени наградили четверых школьников, помогавших в тушении пожара.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Сообщение о пожаре в надворной постройке на улице Жданова в Тюмени поступило 4 июня. Огонь быстро перекинулся с деревянных строений на жилые дома. Четверо мальчишек стали очевидцами ЧП и остаться в стороне не могли», — заявили в ведомстве.

Школьники помогали выносить вещи, а также оказывали помощь пожарным.

Мальчикам вручили памятные подарки, а также для них провели экскурсию по пожарной части.

Ранее сообщалось, что отличившимся жителям Ямала вручили награды.