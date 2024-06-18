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Суд 19 июня огласит приговор обвиняемым в убийстве Моторолы

Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного для обвиняемых в убийстве Моторолы

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Приговор фигурантам дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и об убийстве командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова (Моторолы) огласят 19 июня.
Суд 19 июня огласит приговор обвиняемым в убийстве Моторолы
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Александр Погорелов, проходящий по уголовному делу о покушении на Захарченко, заявил, что его задержали и, пытая, потребовали признаться в убийстве Павлова, в которому он, по его словам, не имеет отношения.

«Надеюсь, что мне, невиновному, удастся вернуться домой», — заявил Погорелов.

Другой фигурант, Василий Чурилов, сообщил суду, что «никогда не выступал против Российской Федерации и властей ДНР» и его «использовали втёмную».

«Суд удаляется в совещательную комнату. Оглашение приговора в 10:00 мск 19 июня», — сказал судья.

Ранее гособвинитель во время прений сторон в суде попросил приговорить фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и об убийстве командира батальона «Спарта» ДНР Арсена Павлова к срокам от 24 лет колонии до пожизненного.

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