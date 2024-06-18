На практику в ЯНАО приедут 100 студентов и аспирантов со всей России

Стажировку по 16 направлениям на базе Научного центра изучения Арктики в Ямало-Ненецком автономном округе пройдут 100 студентов и аспирантов со всей страны.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«По результатам заявочной кампании отберут около 100 будущих специалистов для прохождения практики в Новом Уренгое, Лабытнанги, Надыме, Салехарде, а также в Тазовском, Приуральском и Пуровском районах», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что окружной бюджет возьмёт на себя компенсацию расходов на проезд и проживание.

Пройти практику смогут студенты и аспиранты, обучающиеся по направлениям «Геология», «Науки о Земле», «География», «Экология», «Почвоведение», «Строительство» и др.

Ранее сообщалось, что в колледжах Ямала появятся новые направления для обучения.