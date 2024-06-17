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В колледжах Ямала появятся новые направления для обучения

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С 1 сентября в ямальских колледжах появятся новые образовательные направления.
В колледжах Ямала появятся новые направления для обучения
  • Gettyimages.ru

Среди них — наладка контрольно-измерительных приборов и автоматики, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Также предлагается пройти обучение по профессии лаборант по контролю качества сырья, управляющий сельской усадьбой, оператор транспортного терминала.

Всего обучающимся будет доступно 60 профессий и специальностей, уточнили в правительстве.

Ранее НСН сообщала, что МТШ совместно с Московским политехом запустила курс по направлению «Беспилотный транспорт».

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