Врач Осипов посоветовал хранить консервы в холодильнике

Заслуженный врач России, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о мерах предосторожности для предотвращения заболевания ботулизмом.

«Стоит употреблять консервированную пищу, приготовленную только в заводских условиях. Нежелательно приобретать консервы у частных лиц на улицах. Необходимо мыть тщательно овощи, фрукты и грибы. Не покупать на рынках с рук вяленую рыбу, домашние консервы, какие-то домашние заготовки», — цитирует эксперта Regions.ru.

По словам Осипова, консервы нужно хранить в холодильнике или холодном погребе. Кроме того, продукты должны быть термически обработаны.

Со своей стороны, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Екатерина Степанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ботулизм начинает проявляться как пищевое отравление, и такие симптомы характерны для первых 12—24 часов.

«Далее присоединяется поражение мышц, так как токсин с кровью разносится по организму и достигает нервных окончаний», — сказала она.

Ранее гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала первые симптомы ботулизма.