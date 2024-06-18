RT в Telegram
Подпишись

Врач Осипов посоветовал хранить консервы в холодильнике

Короткая ссылка
Заслуженный врач России, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал о мерах предосторожности для предотвращения заболевания ботулизмом.
Врач Осипов посоветовал хранить консервы в холодильнике
  • Gettyimages.ru

«Стоит употреблять консервированную пищу, приготовленную только в заводских условиях. Нежелательно приобретать консервы у частных лиц на улицах. Необходимо мыть тщательно овощи, фрукты и грибы. Не покупать на рынках с рук вяленую рыбу, домашние консервы, какие-то домашние заготовки», — цитирует эксперта Regions.ru.

По словам Осипова, консервы нужно хранить в холодильнике или холодном погребе. Кроме того, продукты должны быть термически обработаны.

Со своей стороны, врач-инфекционист кандидат медицинских наук Екатерина Степанова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что ботулизм начинает проявляться как пищевое отравление, и такие симптомы характерны для первых 12—24 часов.

«Далее присоединяется поражение мышц, так как токсин с кровью разносится по организму и достигает нервных окончаний», — сказала она.

Ранее гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала первые симптомы ботулизма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить