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Первый вице-мэр Орла отправлен под домашний арест

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Советский районный суд Орла избрал меру пресечения в виде домашнего ареста первому заместителю мэра Орла Вадиму Ничипорову.
Первый вице-мэр Орла отправлен под домашний арест
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, избрал в отношении обвиняемого В.Н. Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что он обвиняется в превышении должностных полномочий. 

Ранее заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора был арестован в Приморье, его подозревают в получении взятки.

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