Первый вице-мэр Орла отправлен под домашний арест

Советский районный суд Орла избрал меру пресечения в виде домашнего ареста первому заместителю мэра Орла Вадиму Ничипорову.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд, выслушав мнения участников процесса, исследовав представленные материалы, избрал в отношении обвиняемого В.Н. Ничипорова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 16 августа 2024 года», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Ранее заместитель руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора был арестован в Приморье, его подозревают в получении взятки.