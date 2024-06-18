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Профессор Баранова рассказала, как лечат от ботулизма

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова рассказала, как лечат от ботулизма. По её словам, используется тот же способ, что и в случае с другими ядами.
Профессор Баранова рассказала, как лечат от ботулизма
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» Баранова пояснила, что речь идёт об антитоксине.

Как отметила эксперт, антитоксин мешает новому токсину парализовать мышцы, останавливает прогрессирование заболевания, поэтому лучше выявить заболевание и начать лечение раньше, до начала респираторных проблем.

Баранова добавила, что паралич со временем тоже проходит, поскольку организм как бы «отмоется» от токсина.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.

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