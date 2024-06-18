Экономист Ивлев дал советы по грамотному закрытию кредитов

Экономист Григорий Ивлев рассказал, как грамотно закрыть кредиты. По его словам, для начала можно составить список всех долгов.

«У вас будет наглядное представление, где и кому вы должны. Обязательно выпишите процентную ставку по кредитам и не забудьте про долги друзьям, знакомым и родственникам, если у вас такие есть», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, рядом стоит записать все свои доходы, в том числе зарплату, подработки и т. д.

Как отметил Ивлев, далее следует начать контролировать расходы. В частности, желательно убрать из постоянных трат те, что не имеют смысла на данный момент, например траты на развлечения.

«Кино, клубы и рестораны подождут, оставьте четыре основные потребности — еду, жильё, транспорт, одежду», — уточнил эксперт.

Он также выразил мнение, что начинать нужно с погашения самого маленького или самого крупного долга.

«Если долг с большой процентной ставкой, можно начать с него и двигаться по убывающей. Можно сделать иначе — платить сначала самый маленький, чтобы психологически почувствовать мотивацию», — добавил Ивлев.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал о важности справки о полном погашении кредита.