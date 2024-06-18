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Экономист Ивлев дал советы по грамотному закрытию кредитов

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Экономист Григорий Ивлев рассказал, как грамотно закрыть кредиты. По его словам, для начала можно составить список всех долгов.
Экономист Ивлев дал советы по грамотному закрытию кредитов
  • РИА Новости

«У вас будет наглядное представление, где и кому вы должны. Обязательно выпишите процентную ставку по кредитам и не забудьте про долги друзьям, знакомым и родственникам, если у вас такие есть», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, рядом стоит записать все свои доходы, в том числе зарплату, подработки и т. д.

Как отметил Ивлев, далее следует начать контролировать расходы. В частности, желательно убрать из постоянных трат те, что не имеют смысла на данный момент, например траты на развлечения.

«Кино, клубы и рестораны подождут, оставьте четыре основные потребности — еду, жильё, транспорт, одежду», — уточнил эксперт.

Он также выразил мнение, что начинать нужно с погашения самого маленького или самого крупного долга.

«Если долг с большой процентной ставкой, можно начать с него и двигаться по убывающей. Можно сделать иначе — платить сначала самый маленький, чтобы психологически почувствовать мотивацию», — добавил Ивлев.

Ранее ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал о важности справки о полном погашении кредита.

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