В Пермском крае проводят проверку по факту травмирования людей после падения остановки

СУ СК России по Пермскому краю организовало проверку по факту травмирования двух женщин после падения остановки в городе Усолье Березниковского городского округа.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 15 июня во время сильного ветра.

В результате обрушения металлических конструкций остановки жительницы города были госпитализированы.

«Проверка идёт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что в ХМАО завели дело после падения столба электропередачи на ребёнка.