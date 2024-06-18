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В Пермском крае проводят проверку по факту травмирования людей после падения остановки

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СУ СК России по Пермскому краю организовало проверку по факту травмирования двух женщин после падения остановки в городе Усолье Березниковского городского округа.
В Пермском крае проводят проверку по факту травмирования людей после падения остановки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 15 июня во время сильного ветра.

В результате обрушения металлических конструкций остановки жительницы города были госпитализированы.

«Проверка идёт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что в ХМАО завели дело после падения столба электропередачи на ребёнка.

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