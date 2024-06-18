В Пермском крае проводят проверку по факту травмирования людей после падения остановки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ведомство.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 15 июня во время сильного ветра.
В результате обрушения металлических конструкций остановки жительницы города были госпитализированы.
«Проверка идёт по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отметили в управлении.
Ранее сообщалось, что в ХМАО завели дело после падения столба электропередачи на ребёнка.