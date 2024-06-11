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В ХМАО завели дело после падения столба электропередачи на ребёнка

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На четырёхлетнего ребёнка в ХМАО упал столб электропередачи, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
В ХМАО завели дело после падения столба электропередачи на ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В городском поселении Зеленоборск Советского района четырёхлетний ребёнок, находившийся на детской площадке по улице Политехнической, получил травмы в результате падения на него поддерживающей части (скоса) столба электропередачи», — говорится в сообщении ведомства.

Ребёнка госпитализировали с травмами. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также проверку организовала прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту падения ребёнка в открытый колодец в Копейске.

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