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Суд арестовал москвича на 10 суток за демонстрацию тату в виде свастики

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Суд в Москве арестовал на десять суток жителя столицы Павла Галкина, у которого есть татуировка в виде свастики.
Суд арестовал москвича на 10 суток за демонстрацию тату в виде свастики
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из постановления Бутырского районного суда столицы, мужчина «демонстрировал свастику Третьего рейха».

«Галкин… следовал по улице с голым торсом, при этом на его плечах расположены татуировки в форме свастики», — говорится в материале суда.

Отмечается, что он проходит по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

Ранее жителя Саранска оштрафовали на 1 тыс. рублей за свастику, которую он изобразил на снегу газировкой.

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