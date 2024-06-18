Суд арестовал москвича на 10 суток за демонстрацию тату в виде свастики

Суд в Москве арестовал на десять суток жителя столицы Павла Галкина, у которого есть татуировка в виде свастики.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию из постановления Бутырского районного суда столицы, мужчина «демонстрировал свастику Третьего рейха».

«Галкин… следовал по улице с голым торсом, при этом на его плечах расположены татуировки в форме свастики», — говорится в материале суда.

Отмечается, что он проходит по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций.

Ранее жителя Саранска оштрафовали на 1 тыс. рублей за свастику, которую он изобразил на снегу газировкой.