RT в Telegram
Подпишись

Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу

Короткая ссылка
Житель Саранска оштрафован на 1 тыс. рублей за свастику, которую он изобразил на снегу газировкой.
Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу
  • РИА Новости

Об этом сообщает МВД Мордовии в Telegram.

«Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из домов по проспекту Российской армии с помощью газированного напитка нарисовал на снегу нацистскую символику», — говорится в сообщении.

Ранее Первый Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу Игоря Щенкова, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьёй о призывах к терроризму. Мужчину оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить