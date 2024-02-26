Жителя Саранска оштрафовали за свастику из газировки на снегу
- РИА Новости
Об этом сообщает МВД Мордовии в Telegram.
«Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле одного из домов по проспекту Российской армии с помощью газированного напитка нарисовал на снегу нацистскую символику», — говорится в сообщении.
Ранее Первый Западный окружной военный суд вынес вердикт по делу Игоря Щенкова, которого обвинили в совершении преступления, предусмотренного статьёй о призывах к терроризму. Мужчину оштрафовали на 300 тыс. рублей.