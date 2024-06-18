Суд заочно приговорил депутата Рады Гончаренко к 10 годам колонии

Военный суд заочно приговорил депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко к десяти годам колонии, сообщили RT в пресс-службе суда.

«Его признали виновным в распространении военных фейков по мотивам политической ненависти, оправдании терроризма и разжигании ненависти с угрозой насилия», — сказали в пресс-службе суда.

В апреле МВД России снова объявило в розыск Гончаренко.