ТАСС: актёр из «Слова пацана» Базанов признался в разбое
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В правоохранительных органах агентству сообщили, что «сам Базанов и ещё один фигурант признали вину в разбое».
«Но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — пишет агентство.
Как утверждается, по уголовному делу арестован четвёртый фигурант.
Один из фигурантов, Григорий Галустов, дал против Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства.
Актёра арестовали в декабре прошлого года по делу об убийстве в 2011 году. Пресс-служба суда тогда сообщила, что Базанов действовал в составе группы и руководствовался корыстными мотивами.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы отмечал, что банда, в которую, как утверждает следствие, входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке, её участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета и похитили у него сумку с $900 тыс.