ТАСС: актёр из «Слова пацана» Базанов признался в разбое

Актёр из «Слова пацана» Сергей Базанов, арестованный в декабре прошлого года, признал вину в разбое, однако отверг обвинение в убийстве организованной группой. Об этом сообщает ТАСС.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что «сам Базанов и ещё один фигурант признали вину в разбое».

«Но отвергли обвинение в убийстве. С ними заключено досудебное соглашение о сотрудничестве», — пишет агентство.

Как утверждается, по уголовному делу арестован четвёртый фигурант.

Один из фигурантов, Григорий Галустов, дал против Базанова признательные показания и назвал его организатором убийства.

Актёра арестовали в декабре прошлого года по делу об убийстве в 2011 году. Пресс-служба суда тогда сообщила, что Базанов действовал в составе группы и руководствовался корыстными мотивами.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы отмечал, что банда, в которую, как утверждает следствие, входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке, её участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета и похитили у него сумку с $900 тыс.