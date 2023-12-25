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В Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году

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Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве, совершённом в 2011 году, имя подозреваемого — Сергей Базанов, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции. Как рассказал агентству «Москва» источник, речь идёт об актёре, который играл в эпизодических сценах сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году
  • Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Как утверждает пресс-служба судов, Базанов арестован на два месяца — до 20 февраля.

«Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы», — говорится в сообщении.

«Москва» пишет, что по уголовному делу были задержаны два человека, среди них Сергей Базанов.

«Не очень знаменитый актёр, играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в эпизодических сценах», — пояснил собеседник агентства.

Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, банда, в которую, как утверждает следствие, входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке, её участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета и похитили у него сумку с $900 тыс.

Актёр из «Слова пацана» Рузиль Минекаев ранее опроверг появившиеся в сети сообщения о том, что он якобы «умер в больнице».

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