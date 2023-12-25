В Москве арестован актёр из «Слова пацана» по делу об убийстве в 2011 году
- Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Как утверждает пресс-служба судов, Базанов арестован на два месяца — до 20 февраля.
«Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы», — говорится в сообщении.
«Москва» пишет, что по уголовному делу были задержаны два человека, среди них Сергей Базанов.
«Не очень знаменитый актёр, играл в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» в эпизодических сценах», — пояснил собеседник агентства.
Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, банда, в которую, как утверждает следствие, входил Базанов, напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке, её участники выстрелили в голову потерпевшему из пистолета и похитили у него сумку с $900 тыс.
Актёр из «Слова пацана» Рузиль Минекаев ранее опроверг появившиеся в сети сообщения о том, что он якобы «умер в больнице».