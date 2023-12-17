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Актёр из «Слова пацана» Рузиль Минекаев опроверг сообщения о своей смерти

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Актёр из «Слова пацана» Рузиль Минекаев опроверг появившиеся в сети сообщения о том, что он якобы «умер в больнице».

«Если что, я не умер. Я в Москве, чай пью», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Он также опубликовал скриншот сообщения о якобы его смерти в больнице, подписав, что это фейк.

Минекаев исполнил в сериале «Слово пацана» роль Марата — одного из главных героев. 

Ранее режиссёр Жора Крыжовников и соавтор сценария сериала «Слово пацана» Андрей Золотарёв выпустили видеообращение, в котором объяснили причину переноса финальной серии картины. 

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