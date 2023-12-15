Режиссёр Крыжовников объяснил причину переноса финальной серии «Слово пацана»
Об этом пишет сайт kp.ru.
В сообщении говорится, что седьмую серию частично изменили, она вышла в срок. При этом восьмую серию пересняли полностью, она выйдет немного позже запланированного.
Как заявил режиссёр Крыжовников, серия будет «острее и эмоциональнее».
Он объяснил, почему съёмочная группа решила сделать новой восьмую серию. По его словам, они вместе со зрителями «проживали уже вышедшие серии».
«И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — заявил Крыжовников.
О новой дате выхода финальной серии сообщат дополнительно.
В октябре в сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Центральные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев и Никита Кологривый.