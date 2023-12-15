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Режиссёр Крыжовников объяснил причину переноса финальной серии «Слово пацана»

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Режиссёр Жора Крыжовников и соавтор сценария сериала «Слово пацана» Андрей Золотарёв выпустили видеообращение, в котором объяснили причину переноса финальной серии картины.

Об этом пишет сайт kp.ru.

В сообщении говорится, что седьмую серию частично изменили, она вышла в срок. При этом восьмую серию пересняли полностью, она выйдет немного позже запланированного.

Как заявил режиссёр Крыжовников, серия будет «острее и эмоциональнее». 

Он объяснил, почему съёмочная группа решила сделать новой восьмую серию. По его словам, они вместе со зрителями «проживали уже вышедшие серии».

«И в районе третьей серии поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — заявил Крыжовников.

О новой дате выхода финальной серии сообщат дополнительно.

В октябре в сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Центральные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев и Никита Кологривый.

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