Вышел трейлер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

В сети вышел трейлер восьмисерийной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте». Премьера сериала назначена на 9 ноября.

Ролик опубликован на YouTube-канале видеосервиса START.

Центральные роли исполнили Иван Янковский, Сергей Бурунов, Рузиль Минекаев и Никита Кологривый.

Как передают пресс-службы онлайн-кинотеатров Wink и START, действие шоу разворачивается в конце 1980-х, на рубеже развала СССР.

В центре повествования — подросток Андрей, который заводит дружбу с «пацанами», чтобы защитить себя от других уличных ребят.

Картина одержала победу на фестивале «Новый сезон», став самым ожидаемым проектом. Вместе с тем Иван Янковский и Анастасия Красовская удостоились за свои работы вторых мест.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — это история молодых ребят, которые привыкли сами решать проблемы в сложное для страны время. Я пробовался на несколько ролей пацанов в сериале, но в итоге сыграл Марата и очень рад, потому что он мне больше всего полюбился своей многогранностью — в нём есть и харизматичность, и обаяние, и жестокость. И, несмотря на его образ жизни, он всё равно преданный и справедливый», — приводятся слова Минекаева в пресс-релизе.

Режиссёром ленты выступил Жора Крыжовников, снявший проекты «Лёд 2», «Звоните ДиКаприо!» и другие.

Ранее в Москве приступили к съёмкам сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной.