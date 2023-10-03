Начались съёмки сериала «Красные линии» с Полиной Гагариной

В Москве начались съёмки нового многосерийного проекта «Красные линии» — спин-оффа популярного сериала «Бывшие». Сюжет новой ленты вращается вокруг Елены Берн — персонажа Полины Гагариной, а события будут происходить за три года до финала «Бывших».

Идея создания сериала о тёте Лене родилась у генерального продюсера Алексея Троцюка и команды сценаристов сериала «Бывшие»: они посчитали, что линия персонажа осталась нераскрыта к финалу проекта, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра START.

«Тётя Лена получилась очень интересным и драматичным персонажем, и после съёмок третьего сезона «Бывших» мы с продюсером Алексеем Троцюком начали думать о раскрытии героини, захотелось представить, какой могла быть её жизнь до событий в сериале. Появление спин-оффа — это вызов для меня как для актрисы. А как для человека — это возможность попробовать совершенно другую жизнь абсолютно легально. Без оглядки на мою первую профессию», — рассказала Полина Гагарина.

Постановку проекта взял на себя режиссёр Гамлет Дульян («Мы», «Последователи»).

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