Актёр Лысенков сыграет Цвыря в сериале «Последний богатырь»

Актёр Дмитрий Лысенков примет участие в новом проекте — сериале «Последний богатырь. Наследие».

Об этом «Газете.Ru» сообщили в онлайн-кинотеатре START.

В предстоящем сезоне Лысенков, известный по проекту «Вампиры средней полосы», сыграет персонажа по имени Цвырь, которого артист описал как «смесь Квазимодо и Ричарда III».

«Мой персонаж — сын Белогора, которого тот себе наколдовал. К сожалению, не очень удачно. Цвырь в некотором смысле ущербный человек, хотя насколько он человек — тоже непонятно. Такой персонаж никак не фигурирует в русских народных сказках, он полностью изобретён сценаристами», — отметил актёр.

Съёмки проекта стартовали в июне. Режиссёром стал Антон Маслов, постановщик первого сезона «Вампиров средней полосы». Действие сериала развернётся спустя 20 лет после событий последнего фильма.

Ранее актёры сериала «Библиотекарь», снятого по одноимённому роману Михаила Елизарова, рассказали о тяжёлых моментах во время съёмок. Артистам приходилось сражаться в костюмах весом 7 кг.