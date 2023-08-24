Актёрам сериала «Библиотекарь» приходилось сражаться в семикилограммовых костюмах

Актёры сериала «Библиотекарь», снятого по одноимённому роману Михаила Елизарова, рассказали о тяжелых моментах во время съёмок. Артистам приходилось сражаться в костюмах весом 7 кг.

В беседе с газетой «Известия» актёр Никита Ефремов признался, что для него тяжелее всего было сниматься в каньоне — из-за высокой температуры воздуха.

«Показывал термометр +35, по моим ощущениям — все +40, потому что ты и в свитере, в каких-то латах, в этих доспехах и ещё что-то делать», — объяснил актёр.

В свою очередь, актёр Михаил Тройник отметил, что съёмки в таких костюмах проходили под палящим солнцем несколько дней.

«Ты никогда бы не заставил себя пойти в лес и целый день 12 часов провести на свежем воздухе, помахивая вот этими палками. А это работа такая, поэтому делается изнутри с радостью. Тут друзья, товарищи», — добавил актёр Андрей Мерзликин.

Ранее актёр Кирилл Мелихов объяснил, чем для артиста игра на сцене театра отличается от съёмок в кино.