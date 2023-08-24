Узнать больше

Актёр Мелихов назвал отличие работы на сцене от киносъёмок

Короткая ссылка
Актёр Кирилл Мелихов объяснил, чем для артиста игра на сцене театра отличается от съёмок в кино.
Актёр Мелихов назвал отличие работы на сцене от киносъёмок
  • РИА Новости

В театре актёры больше тренируются, развивают навыки, оттачивают мастерство и учатся работать со зрителем, поделился он в интервью телеканалу «360».

По его словам, перед каждым спектаклем участникам постановки нужно проделать большую работу и провести несколько месяцев репетиций.

«А кино — у тебя есть два-три дубля, и ты должен выдать всё, что ты умеешь. У тебя в театре, получается, полностью проработана вся роль, каждая сценка, ты знаешь, откуда идёшь, куда идёшь, всё уже отрепетировано. А в кино ты… стараешься в голове всё это сыграть. Но когда ты выходишь на площадку, всё равно всё по-другому», — объяснил Мелихов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге стартовали съёмки шпионской драмы «Берлинская жара». Премьера назначена на 2024 год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить