Актёр Мелихов назвал отличие работы на сцене от киносъёмок

Актёр Кирилл Мелихов объяснил, чем для артиста игра на сцене театра отличается от съёмок в кино.

В театре актёры больше тренируются, развивают навыки, оттачивают мастерство и учатся работать со зрителем, поделился он в интервью телеканалу «360».

По его словам, перед каждым спектаклем участникам постановки нужно проделать большую работу и провести несколько месяцев репетиций.

«А кино — у тебя есть два-три дубля, и ты должен выдать всё, что ты умеешь. У тебя в театре, получается, полностью проработана вся роль, каждая сценка, ты знаешь, откуда идёшь, куда идёшь, всё уже отрепетировано. А в кино ты… стараешься в голове всё это сыграть. Но когда ты выходишь на площадку, всё равно всё по-другому», — объяснил Мелихов.

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