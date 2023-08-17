В Петербурге начались съёмки сериала о советских разведчиках «Берлинская жара»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки шпионской драмы «Берлинская жара». Премьера назначена на 2024 год.

Восьмисерийный сериал посвящён роли советской разведки и отечественной науки в создании ядерного щита СССР.

«Проект не только рассказывает о работе наших учёных и нашей разведки в самом кратере нацизма в Берлине, но также ставит серьёзные вопросы человечности, мужества, патриотичности и, конечно же, подлинной любви. Это в определённой степени спин-офф культового сериала «Семнадцать мгновений весны», — прокомментировал для «Петербургского дневника» продюсер Дмитрий Пристансков.

В проекте задействованы Гела Месхи, Алексей Филимонов, Анна Пескова, Андрей Мерзликин, Егор Бероев и другие актеры.

Производством занимается кинокомпания «Монументал Вижн».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге завершились съёмки драматической ленты «Длительные свидания», главную роль в которой исполняет солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.