Завершились съёмки фильма «Длительные свидания» с Гаркушой из группы «АукцЫон»

В Екатеринбурге завершился съёмочный процесс драматической ленты «Длительные свидания», главную роль в которой исполняет солист группы «АукцЫон» Олег Гаркуша.

По данным URA.RU, Гаркуша воплотил образ священника.

Как рассказал актёр источнику, съёмки проходили не только в Екатеринбурге, но и во многих других местах Свердловской области.

«Съёмки были зимние, непростые. Мы жили в Екатеринбурге, а снимали в области. Поэтому приходилось по два часа добираться до съёмочной площадки», — отметил Гаркуша.

Роли в картине также исполнили Василиса Перелыгина («Хэдшот»), Николай Козак («Ивановы-Ивановы»), Анастасия Имамова («Контейнер»), Никита Тарасов («Кухня») и другие.

Сюжет ленты сфокусирован на отце Александре, чья жизнь меняется после пожара в храме. Виновной в случившемся считают глухонемую девочку Варю. Священник же верит, что она не делала этого, и решает помочь ей.

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