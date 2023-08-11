Эдгард Запашный рассказал о съёмках нового сериала «Сальто-Мортале»

Народный артист России, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный рассказал, что принимает участие в съёмках нового сериала «Сальто-Мортале», который выйдет на канале СТС в начале следующего года.

По сюжету, троих молодых людей отправляют в цирк на исправительные работы, рассказал Запашный, который также является одним из продюсеров сериала, в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Сниматься в сериале будут как профессиональные актёры, так и цирковые артисты.

«Одну из больших ролей сыграет наш карлик Артём Бобцов, хорошо известный также по участию в КВН. Ну и мы с Аскольдом тоже задействованы в съёмках — на телеканале прямо сказали: «Без братьев Запашных цирка не бывает», — поделился артист.

Ранее актёр Анатолий Омельченко в день своего 70-летнего юбилея, 10 августа, поделился воспоминаниями о съёмках в шестисерийном телефильме «Подросток» по одноимённому роману Фёдора Достоевского, который вышел на экраны в 1983 году.