Актёр Омельченко поделился воспоминаниями о съёмках фильма «Подросток» 1983 года

Актёр Анатолий Омельченко в день своего 70-летнего юбилея, 10 августа, поделился воспоминаниями о съёмках в шестисерийном телефильме «Подросток» по одноимённому роману Фёдора Достоевского, который вышел на экраны в 1983 году.

Омельченко сыграл в картине одну из главных отрицательных ролей — обманщика и деляги Ламберта.

Сцену внутри московского ресторана «Центральный» снимали, когда за окном был настоящий снег, а кадры выхода из заведения — в Петербурге, где снег уже начал таять и его пришлось завозить дополнительно, рассказал актёр в интервью сайту kp.ru.

«Этот выход арендовали на несколько часов у Ленинградской высшей партийной школы, повесили вывеску «Ресторан», очень торопились отснять побыстрее, чтобы работники не увидели и не хихикали. Помню, что все работали очень аккуратно, ведь загубленный кадр тогда был трагедией», — признался актёр.

Ранее сообщалось, что Министерство культуры Республики Татарстан выделит 7 млн рублей на создание девяти фильмов.