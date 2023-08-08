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Министерство культуры Татарстана выделит средства на создание девяти фильмов

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Министерство культуры Республики Татарстан выделит 7 млн рублей на создание девяти фильмов.
Министерство культуры Татарстана выделит средства на создание девяти фильмов
  • Gettyimages.ru
  • © suman bhaumik

Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 по 5 сентября от некоммерческих организаций.

Победители получат поддержку на всех этапах производства. Фильмы должны быть сняты до конца 2024 года.

Ранее в Министерстве культуры Нижегородской области заявили, что в регионе к настоящему времени завершили съёмки четырёх художественных фильмов и сериалов.

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