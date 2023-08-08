Министерство культуры Татарстана выделит средства на создание девяти фильмов
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Об этом сообщает ГТРК «Татарстан».
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 1 по 5 сентября от некоммерческих организаций.
Победители получат поддержку на всех этапах производства. Фильмы должны быть сняты до конца 2024 года.
Ранее в Министерстве культуры Нижегородской области заявили, что в регионе к настоящему времени завершили съёмки четырёх художественных фильмов и сериалов.