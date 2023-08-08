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В Нижегородской области завершили съёмки четырёх фильмов и сериалов

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В Нижегородской области к настоящему времени завершили съёмки четырёх художественных фильмов и сериалов, заявили в региональном Минкультуры.
В Нижегородской области завершили съёмки четырёх фильмов и сериалов
  • Gettyimages.ru
  • © microgen

Об этом сообщает newsnn.ru.

Также отснято пять документальных проектов.

Кроме того, запланированы съёмки девяти фильмов и сериалов, а также одной документальной картины.

«Министерство культуры Нижегородской области формирует этот список, исходя из заявок на оказание содействия в съёмках, направленных в кинокомиссию представителями кинокомпаний», — отмечается в сообщении.

Ранее Никита Высоцкий, сын актёра и барда Владимира Высоцкого, высказался в беседе с НСН о фильме «Володя», при создании которого будет использоваться искусственный интеллект. Главную роль сыграет Александр Шпагин.

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