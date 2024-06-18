ТОФ начал развёртывание на учениях с участием около 40 кораблей и судов

Российский Тихоокеанский флот в рамках учений начал развёртывание сил. Учения пройдут с участием около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также самолётов и вертолётов морской авиации, они продлятся с 18 по 28 июня.

Как сообщила пресс-служба флота, учения будут проводиться в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины. К учениям привлекаются и подразделения морской пехоты ТОФ, а также расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». 11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.