ТОФ начал развёртывание на учениях с участием около 40 кораблей и судов
Как сообщила пресс-служба флота, учения будут проводиться в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.
К учениям привлекаются и подразделения морской пехоты ТОФ, а также расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».
11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.