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ТОФ начал развёртывание на учениях с участием около 40 кораблей и судов

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Российский Тихоокеанский флот в рамках учений начал развёртывание сил. Учения пройдут с участием около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также самолётов и вертолётов морской авиации, они продлятся с 18 по 28 июня.

Как сообщила пресс-служба флота, учения будут проводиться в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины.

К учениям привлекаются и подразделения морской пехоты ТОФ, а также расчёты береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.

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