Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.
По информации следователей, 23 февраля 2024 года самолёт ВКС России, патрулировавший воздушное пространство страны, был сбит по приказу полковника.
«Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолёта», — отметили в СК.
Дзяману заочно предъявлено обвинение по статье 205 УК России (террористический акт, повлёкший причинение смерти человеку). Военнослужащий объявлен в федеральный розыск.
Ранее суд заочно арестовал снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ.