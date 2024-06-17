RT в Telegram
Подпишись

Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт

Короткая ссылка
Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал полковника ВСУ Николая Дзямана по делу о сбитом в воздушном пространстве России самолёте.
Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По информации следователей, 23 февраля 2024 года самолёт ВКС России, патрулировавший воздушное пространство страны, был сбит по приказу полковника.

«Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолёта», — отметили в СК.

Дзяману заочно предъявлено обвинение по статье 205 УК России (террористический акт, повлёкший причинение смерти человеку). Военнослужащий объявлен в федеральный розыск.

Ранее суд заочно арестовал снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить