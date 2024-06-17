Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолёт

Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал полковника ВСУ Николая Дзямана по делу о сбитом в воздушном пространстве России самолёте.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По информации следователей, 23 февраля 2024 года самолёт ВКС России, патрулировавший воздушное пространство страны, был сбит по приказу полковника.

«Указанные действия привели к гибели 10 членов экипажа и уничтожению самолёта», — отметили в СК.

Дзяману заочно предъявлено обвинение по статье 205 УК России (террористический акт, повлёкший причинение смерти человеку). Военнослужащий объявлен в федеральный розыск.

Ранее суд заочно арестовал снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ.