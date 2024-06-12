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Суд заочно арестовал снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ

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Басманный суд Москвы заочно арестовал снайпершу Русудан Иванеишвили, участвующую в боевых действиях против армии России на Украине.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на электронную базу данных суда.

«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили Р. удовлетворено 11.06.2024 года», — отмечается в картотеке.

Женщине заочно предъявлено обвинение по статье «Участие наёмника в вооружённом конфликте».

Ранее суд ДНР заочно приговорил командира роты «Азова»* Льва Пашко к 22 годам колонии за приказ об убийстве мирного жителя в Мариуполе.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.

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