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Специалист Мурадян: треть компаний в России готовы предложить гибридный график

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Руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян заявил, что около трети компаний в России готовы предложить гибридный график.
Специалист Мурадян: треть компаний в России готовы предложить гибридный график
  • Gettyimages.ru

«Порядка 34% компаний готовы предложить своим работникам либо гибридный график работы, либо удалённый. Чаще всего это IT-компании, сервисные компании, которые оказывают услуги, различные департаменты продаж, сервисы контроля качества услуг», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, если говорить про сферы, где гибридный или дистанционный график не представлен вообще, то это сферы безопасности, производства и медицины.

«Говоря о динамике предложений удалённой работы, нужно понимать, что у нас в стране сейчас идёт курс на создание технологического суверенитета, а значит, число производственных компаний кратно увеличилось. Доля таких компаний в российской экономике стала больше, что привело к сокращению предложений удалённого графика», — добавил Мурадян.

Ранее руководитель молодёжного направления hh.ru Ирина Святицкая рекомендовала молодым людям использовать время летних каникул для подработок и стажировок.

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