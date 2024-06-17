Ушаков: Путин и Ким Чен Ын обсудят широкий круг тем

Президент России Владимир Путин в ходе визита в КНДР обсудит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном широкий круг тем, включая перспективы отношений, экономику, безопасность.

Об этом сказал помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Тут и различные сферы экономики, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, межрегиональные связи, вопросы безопасности и сотрудничества», — заявил Ушаков.

Ранее стало известно, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР может быть подписан по итогам поездки Путина в Пхеньян.

Путин посетит КНДР с государственным визитом 18—19 июня.