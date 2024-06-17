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На сайте павильона «Умный город» запустили проект об истории цифровизации Москвы

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На сайте павильона «Умный город» на ВДНХ запустили спецпроект «Цифровые технологии Москвы: к 30-летию Рунета».
На сайте павильона «Умный город» запустили проект об истории цифровизации Москвы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину и столичный Департамент информационных технологий.

По словам Сергуниной, посетители узнают, как создавались ключевые IT-решения Москвы, в том числе портал «Наш город», единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС), портал mos.ru, проект «Активный гражданин».

Также желающие смогут ознакомиться с интерактивной временной лентой, на которой в хронологическом порядке расположено 40 цифровых сервисов.

Ранее в Московской области назвали самые популярные электронные госуслуги.

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