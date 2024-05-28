В Подмосковье назвали самые популярные электронные госуслуги

В Московской области онлайн-услугой «Выписка из домовой книги» воспользовались более 17 тыс. раз в течение недели.

Таким образом, эта услуга стала самой востребованной в регионе за указанный период, сообщает 360.ru.

В пятёрку лидеров по популярности также вошли: «Запись в кружки и секции», «Выдача и замена соцкарт жителя Московской области», «Выдача повторных свидетельств» и «Присвоение адреса».

Всего на сайте госуслуг, а также в мобильном приложении «Добродел» жителям доступно более 370 электронных услуг.

Ранее сообщалось, что более 18 тыс. услуг оказано в МФЦ Ямала с начала года, это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.