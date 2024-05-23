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Более 18 тысяч услуг оказано в МФЦ Ямала с начала года

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Более 18 тыс. услуг оказано в МФЦ Ямала с начала года, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Более 18 тысяч услуг оказано в МФЦ Ямала с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Ямал 1».

«В ямальских офисах МФЦ можно распечатать и заверить, например, выписку из ЕГРН, сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица, справку о несудимости, а также другие документы», — говорится в сообщении ГУ ЯНАО МФЦ и Департамента информационных технологий и связи ЯНАО.

Также стало доступно получение результатов услуг Департамента соцзащиты населения ЯНАО в офисах МФЦ, мини-офисах или офисах на базе «Почты России». Для этого необходимо подать заявление через «Госуслуги», почтой или лично в ведомстве.

Ранее в ЯНАО выбрали лучшие проекты на тему традиционного северного фольклора.

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