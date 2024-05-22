В ЯНАО выбрали лучшие проекты на тему традиционного северного фольклора

В Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа выбрали лучшие проекты на тему традиционного северного фольклора.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Эксперты в области фольклора, науки, культуры, СМИ определили победителей в номинациях — «Душа народов Ямала», «Семья народов Ямала», «Лучший авторский проект».

«Приём заявок от ямальцев, занимающихся фольклорной деятельностью коренных малочисленных народов Севера, стартовал 6 февраля. Каждый победитель и семья получат 50 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Конкурс проводится в регионе с 2010 года.

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