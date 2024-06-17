Россияне стали активнее бронировать жильё за рубежом в июле
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».
Из полученных данных следует, что почти половину от общего объёма бронирований за границей (46%) на июль составляют страны СНГ.
Так, бронирования россиян в Узбекистане увеличились вдвое, в Белоруссии — на 94%, Грузии — на 69%, Казахстане — на 60%, Киргизии — на 33%.
Страны Европы занимают 14% от всех зарубежных бронирований на июль 2024-го, а страны Ближнего Востока — 10%.
Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.