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Россияне стали активнее бронировать жильё за рубежом в июле

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Россияне бронируют отели и апартаменты за границей на июль 2024 года, число таких бронирований выросло на 72% по сравнению с показателями июля 2023-го. В целом доля зарубежных бронирований в текущем году составила 12%, тогда как в прошлом показатель был равен 8%.
Россияне стали активнее бронировать жильё за рубежом в июле
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».

Из полученных данных следует, что почти половину от общего объёма бронирований за границей (46%) на июль составляют страны СНГ.

Так, бронирования россиян в Узбекистане увеличились вдвое, в Белоруссии — на 94%, Грузии — на 69%, Казахстане — на 60%, Киргизии — на 33%.

Страны Европы занимают 14% от всех зарубежных бронирований на июль 2024-го, а страны Ближнего Востока — 10%.

Ранее председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова в беседе с НСН рассказала, что предстоящим летом малый бизнес Крыма ожидает увеличение притока гостей на 10% по сравнению с 2023 годом.

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