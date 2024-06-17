В школах Перми откроют дополнительные классы для детей с аутизмом

В правительстве Пермского края рассказали об открытии дополнительных классов для детей с аутизмом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.

«Новые классы дополнительно к существующим семи будут открыты в школах №79, №18 и «Флагман», — сказали в краевом правительстве.

В настоящее время в Перми для адаптации детей с аутизмом к учёбе работает 12 дошкольных групп.

Ранее сообщалось, что в социальном центре «Пушкинский» Московской области запустили проект ранней помощи детям с особенностями развития.