В школах Перми откроют дополнительные классы для детей с аутизмом
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального кабмина.
«Новые классы дополнительно к существующим семи будут открыты в школах №79, №18 и «Флагман», — сказали в краевом правительстве.
В настоящее время в Перми для адаптации детей с аутизмом к учёбе работает 12 дошкольных групп.
Ранее сообщалось, что в социальном центре «Пушкинский» Московской области запустили проект ранней помощи детям с особенностями развития.