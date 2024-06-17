Молодёжная делегация из Молдавии благодаря НКО «Евразия» посетила Сочи

Молодёжная делегация из Молдавии, в состав которой вошли активисты недавнего тура проекта «Узнай Россию!», посетила Сочи.

В частности, молодые люди разработали и защитили социально значимые проекты в экспресс-конкурсе грантов Fast Traсk.

НКО «Евразия» поддержит несколько из них, в том числе «Никто не забыт, ничто не забыто», автор которого Александр Кушнир предлагает реконструкцию памятников Великой Отечественной войны во всех сёлах Окницкого района.

Проект «Единство через многообразие» Валерии Вартанян представляет собой историко-культурную инициативу, направленную на просвещение общественности о культурном наследии различных народов, проживающих на одной территории.

Кроме того, делегация посетила VK Fest, крупнейший в России фестиваль музыки на открытом воздухе.

Fast Traсk — это часть большого грантового проекта «Евразия — континент возможностей», в котором НКО помогает воплотить в жизнь социально полезные инициативы.

Всего «Евразия» поддержит порядка 2500 проектов по десяти направлениям: культура, укрепление межнационального согласия, здоровый образ жизни, образование, развитие образовательного туризма и т. д. Победители получат до 1 млн рублей и экспертное сопровождение.