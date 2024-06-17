Аналитик Муртазин дал советы по покупке телефона с рук

Ведущий аналитик Эльдар Муртазин рассказал об особенностях покупки телефона с рук.

«Владелец должен выйти из своей учётной записи, чтобы потом он не мог заблокировать телефон и вымогать деньги. Смартфон должен быть сброшен на заводские настройки при вас», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам специалиста, также следует проверить фронтальную и основные камеры, ёмкость аккумулятора, наличие зарядного устройства и других элементов комплектации.

«Ну и конечно, осмотрите телефон на наличие трещин и царапин», — заключил Муртазин.

Ранее проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рекомендовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой.