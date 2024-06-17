Аналитик Муртазин дал советы по покупке телефона с рук
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«Владелец должен выйти из своей учётной записи, чтобы потом он не мог заблокировать телефон и вымогать деньги. Смартфон должен быть сброшен на заводские настройки при вас», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
По словам специалиста, также следует проверить фронтальную и основные камеры, ёмкость аккумулятора, наличие зарядного устройства и других элементов комплектации.
«Ну и конечно, осмотрите телефон на наличие трещин и царапин», — заключил Муртазин.
Ранее проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко рекомендовал не оставлять смартфон заряжаться под подушкой.